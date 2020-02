Coronavírus infecta paciente que já foi curada

Uma mulher pegou coronavírus pela 2ª vez no Japão

Guia de ônibus de turismo, que tem por volta de 40 anos, voltou a fazer o teste na quarta-feira após ter dor de garganta e no peito. Casos semelhantes foram registrados na China.

Uma mulher que trabalha como guia de ônibus de turismo no Japão pegou o novo coronavírus por duas vezes. A informação foi divulgada pelo governo da província de Osaka, no oeste do país, segundo a agência Reuters.