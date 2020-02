O eliminado do Big Brother nesta última terça-feira, o ginasta Pétrix, concedeu entrevista no Mais Você após sair da Casa Mais Vigiada do Brasil.

Apresentado por Fabrício Battaglini e Patrícia Poeta, o agora Ex-BBB falou sobre sua participação no reality show da Rede Globo.

No início da sua conversa, Pétrix falou que até o momento não acompanhou nada do que aconteceu fora da casa, inclusive nem viu sua namorada que veio da Alemanha, e nem se quer pegou sua carteira e celular. Ele também ficou surpreso ao saber que saiu da casa com mais de 80% dos votos.

“Eu fui obrigado a mudar, não mudar, a me adaptar. Quando ganhei a liderança agradeci porque nós eramos em 9… Ganhar a liderança no primeiro dia me atrapalhou, mas eu não me arrependo.” disse Pétrix.

SOBRE ASSÉDIO

Sobre as acusações de assédio na casa feitas por parte do público do BBB, Pétrix afirmou que quer verificar primeiramente as imagens para dar qualquer opinião sobre o assunto, mas diante mão ele pediu desculpas caso alguma das suas ações causou desconforto para algum integrante da casa ou algum namorado, ou marido de alguma participante do BBB. Pétrix afirmou que não entendeu muito bem o que está rolando sobre ele, até porque ele era muito querido pela maioria dos BBBs.

“Não foi à-toa que muitas pessoas da casa ficaram perplexas com a minha saída” finalizou o ex-bbb.

A Assessoria do ginasta vem afirmando há dois dias que irá tomar as providências cabíveis devido a acusações, segundo eles infundadas, de alguns meios de comunicação sobre o caráter de Pétrix.