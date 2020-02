GINKGO BILOBA PARA QUE SERVE ? É BOA PARA MEMÓRIA ?

Você muito provavelmente já ouviu falar em Ginkgo Biloba, especialmente como um bom remédio para melhorar a memória. Trata-se de uma árvore asiática, muito presente na China, que, de suas folha, é feito um medicamento muito utilizado para melhorar a circulação sanguínea, promovendo o controle da pressão arterial, entre outros benefícios.

O que é Ginkgo Biloba?

Entre os principais nutrientes presentes no Ginkgo Biloba estão os terpenóides e os bioflavonóides. As duas substâncias possuem ação antioxidante, ou seja, evitam o envelhecimento celular e, consequentemente, reduzem o envelhecimento do cérebro.

O fitoterápico também atua como um vasodilatador, permitindo que o sangue corra nas veias com mais facilidade, sendo importante para a saúde do coração.

Para que serve Ginkgo Biloba?

O ginkgo biloba para que servea é muito utilizado por quem apresenta problema de memória, tonturas, dores nos braços e pernas. Estudos apontam que a ação de suas folhas evita a formação de tumores, já que dificulta a alimentação de células cancerígenas. O produto é muitos utilizado por idosos, mas também tem sido uma opção para adultos de todas as idades preocupados em manter a saúde em dia.

Benefícios da Ginkgo Biloba

Veja abaixo os principais benefícios que você terá ao consumir o ginkgo biloba beneficios:

Melhora a concentração

O suplemento melhora a circulação sanguínea, aumentando a quantidade de oxigênio em locais essenciais do corpo, como o cérebro. Por isso, o uso da planta favorece o pensamento e aumento da concentração. Seu consumo também é indicado parece evitar cansaço mental, especialmente em pessoas muito ativas.

Evita a perda de memória

Ao receber mais sangue no cérebro é registrada uma melhora da capacidade cognitiva. Com o uso do Ginkgo é possível ainda evitar danos nos neurônios, o que reduz as chances de perda de memória, principalmente em idosos, sendo importante na prevenção de casos de Alzheimer e também no seu tratamento quando aliado a outros medicamentos.

Combate a ansiedade e a depressão

Com a ingestão do GGinkgo Biloba memória , o corpo consegue lidar melhor com altos níveis de cortisol e adrenalina, substâncias que são produzidas no organismo quando enfrentamos um grande estresse.

Melhora a saúde dos olhos

Em função da melhora da circulação sanguínea e da eliminação de radicais livres do organismo, o Ginkgo é capaz de evitar danos nos olhos, especialmente em áreas mais sensíveis como a córnea e a retina. Dessa forma, o suplemento colabora com a preservação da visão por mais tempo.

Regula a pressão arterial

O ginkgo biloba bula atua como um vasodilatador, o que é benéfico para a circulação sanguínea, já que diminui a pressão sobre os vasos e o coração. Por isso o medicamento é indicado para quem tem pressão alta, já que sua ingestão tende diminuir a mesma.

Saúde do coração

Com a pressão controlada, o coração fica mais protegido. Além disso, o fitoterápico evita a formação de coágulos sanguíneos e, consequentemente, possíveis infartos e outros problemas cardíacos.

Aumenta a libido

Ao colaborar com o controle hormonal, o para que serve ginkgo biloba tende aumentar a libido. O aumento da circulação também ajuda os homens com disfunção eréctil, por exemplo

Como tomar o Ginkgo biloba

A dose de Ginkgo Biloba Como tomar que deve ser consumida diariamente depende da finalidade que você está usando o suplemento, por isso é importante contar com a orientação de um profissional para fazer a ingestão correta e eficiente.

A dosagem mais comum do produto para melhorar a concentração e o rendimento cerebral é de 120 a 240 mg. A indicação é que o suplemento seja tomado de 1 a 4 horas antes de uma prova, por exemplo.

Para obter os demais benefícios da Ginkgo, a dose padrão é de 40 a 120 mg, 3 vezes por dia, devendo ser ingerida juntamente com as refeições.

Possíveis efeitos colaterais do Ginkgo Biloba

Por ser um produto natural, os relatos de efeitos colaterais significativos são raros. É possível sentir dor de cabeça, alergia na pele, enjoos, palpitações e queda na pressão arterial em caso quando o produto é tomado de forma excessiva.

O ginkgo biloba preço não deve ser consumidor por crianças menores de 12 anos, grávidas, lactantes e pacientes com risco de hemorragia.

