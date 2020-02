desfile do Salgueiro contagiou o público com a passagem de Viviane Araújo, em seu 12º ano como rainha de bateria da escola, e das musas MC Rebecca e Érika Januza, que fizeram, respectivamente, seu retorno e estreia na agremiação vermelha e branca. No entanto, durante a transmissão da Globo, a emissora trocou os nomes das duas artistas que foram destaque de chão. A situação gerou comentários revoltados de fãs na madrugada desta terça-feira (25) e Fátima Bernardes corrigiu o erro ao vivo. Confira todos os detalhes a seguir!

Web critica gafe: ‘Falta de respeito’

No Twitter, o nome da funkeira ficou entre os assuntos mais comentados depois que a Renata Santos foi identificada como ela. “A Globo além de ter cometido a gafe com a MC Rebecca, não mostrou ela e nem a ala das passistas. Falta de respeito total!”, exclamou uma. “Não gostei do que a Globo fez com a ala das passistas (que vinha a Mc Rebecca), cortou completamente, colocou o nome dela na pessoa errada e agora na entrevista com a galera da escola não deu nem um minuto de atenção e a colocou pro canto!”, criticou outra sobre a cantora, elogiada por Anitta por seu samba no pé em ensaio da escola de samba. Januza, por sua vez, foi apontada como a passista Rafaela Dias. Veja alguns tweets a seguir:

A salgueiro fez o samba enredo em homenagem ao primeiro palhaço negro do país. Pessoal da Globo falando que o país tem costume de apagar os talentos dos artistas negros…. Falaram isso menos de 5 minutos depois de terem confundido a Mc Rebecca com uma branca e não se retratarem pic.twitter.com/I9ygPa4iK4 — gongra (@a_gongra) February 25, 2020