Ela Não Quer Guerra Com Ninguém, de Parangolé, ficou em segundo lugar na Pesquisa Bahia Folia

O Mundo Vai, de Ivete Sangalo, é a música mais votada pelos internautas do G1 Bahia, portal da TV Bahia, com 48,8% dos votos. A Pesquisa Bahia Folia 2020, da TV Bahia, que há 27 anos elege o hit que faz a cabeça dos foliões nos circuitos da festa, foi divulgada nesta quinta-feira (15) pela jornalista e apresentadora do Bahia Meio Dia (BMD), Jéssica Senra.

Ela Não Quer Guerra Com Ninguém, de Parangolé, ficou em segundo lugar. Já a música Contatinho, uma parceria de Léo Santana com Anitta, ficou em terceiro.

Com a vitória, a cantora baiana quebra o jejum de sete anos de outros ritmos sem vencer o prêmio – desde 2014, os baianos elegiam músicas de pagode na Bahia Folia. Naquele ano, Psirico venceu com Tem Xenhenhem. Já em 2016 foi a vez do ‘trá, trá, trá’ – a Paredão Metralhadora, da Banda Vingadora, que ganhou os ouvidos e quadris dos foliões. Em 2017, o ‘gigante’ Léo Santana levou o prêmio com Santinha. A Bahia Folia 2018 premiou Elas Gostam (Popa da Bunda), de Psirico e Àttooxxá. Já música do Carnaval de 2019 foi Abaixa Que é Tiro, do Parangolé.

A decisão final deste ano leva em conta apenas a votação no site do Bahia Folia. Diferente dos outros anos, não houve uma pesquisa de rua, que era realizada entre a terça de Carnaval (13) e a quarta-feira (14) de Cinzas.

Ouça o hit de Ivete:

História

Nas suas 27 edições, a Pesquisa Bahia Folia premiou sucessos carnavalescos como Cadê Dalila, de Ivete Sangalo; Maimbê Dandá, de Daniela Mercury; e Latinha, da Timbalada. Confira todos os vencedores desde 1994.

1994: Olodum, Requebra

1995: Araketu, Araketu é Bom Demais

1996: Timbalada, Margarida Perfumada

1997: Daniela Mercury, Rapunzel

1998: Timbalada, Latinha

1999: Bom Balanço, Juliana

2000: Chiclete com Banana, Cabelo Raspadinho

2001: Braga Boys, Uma Bomba

2002: Ivete Sangalo, Festa

2003: Chiclete com Banana, Voa Voa

2004: Daniela Mercury, Maimbê Dandá

2005: Rapazolla, Coração

2006: Vixe Mainha, Café com Pão

2007: Asa de Águia, Quebra Aê

2008: Psirico, Mulher Brasileira (Toda Boa)

2009: Ivete Sangalo, Cadê Dalila

2010: Parangolé, Rebolation

2011: LevaNóiz, Liga da Justiça

2012: Banda Eva, Circulou

2013: Filhos de Jorge, Ziriguidum

2014: Psirico – Lepo Lepo

2015: Psirico – Tem Xenhenhem

2016: Banda Vingadora – Paredão Metralhadora

2017: Léo Santana – Santinha

2018: Psirico e Àttooxxá, Elas Gostam – Popa da Bunda

2019: Parangolé – Abaixa Que é Tiro

2020: Ivete Sangalo – O Mundo Vai

Fonte: Correio24Horas