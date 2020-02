No último domingo, no Domingão do Faustão, o apresentador da Rede Globo, Fausto Silva, mesma emissora que briga com o clube rubro negro para ter os direitos de transmitir as partidas ao vivo do clube no Campeonato Carioca, explanou algumas palavras sobre o caso ‘Garotos do Ninho’.

Recentemente a tragédia que matou 10 garotos da base do Flamengo no CT Ninho do Urubu, completou 1 ano. Faustão então começou a dizer ao vivo que a diretoria passada e a atual não tinha sensibilidade com as famílias dos envolvidos.

Em nota no final da noite desta segunda (10), o Flamengo tratou de repudiar a fala de Faustão, confira na íntegra:

Na noite do último domingo (9/02), durante o programa Domingão do Faustão, da Rede Globo de Televisão, o apresentador Fausto Silva acusou, de forma leviana e inconsequente, as diretorias (passada e atual) do Clube de Regatas do Flamengo de agirem de forma desrespeitosa nas negociações com as famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu.

Mostrando seu total desconhecimento sobre o caso, o apresentador da Rede Globo, sob a desculpa de apoiar uma possível manifestação de torcedores – hoje cancelada – destilou uma série de acusações infundadas que, além de atacar a honra dos dirigentes, acabaram também por atingir a imagem da instituição Flamengo.