Nova ‘brincadeira viral’ mata adolescente após ‘amigos’ a derrubarem

De acordo com a prima da vítima, a estudante do nono ano participava da brincadeira com outras duas pessoas que a seguraram e tentaram girá-la, como uma espécie de cambalhota. Durante o giro, ela caiu e bateu a cabeça no chão

Após bater a cabeça no chão ao cair durante uma brincadeira na escola, Emanuela Medeiros, de 16 anos, sofreu traumatismo craniano e morreu na tarde dessa segunda-feira (11), em Mossoró, no oeste potiguar.

A adolescente foi socorrida pela direção da escola e levada ao Hospital Regional Tarcisio Maia, no bairro aeroporto, na última sexta-feira (8), onde foi internada.

De acordo com a prima da vítima, a estudante do nono ano participava da brincadeira com outras duas pessoas que a seguraram e tentaram girá-la, como uma espécie de cambalhota. Durante o giro, ela caiu e bateu a cabeça no chão.

Segundo o diretor da escola, não havia conhecimento a respeito da brincadeira. “Infelizmente foi uma fatalidade que não tivemos como evitar”, disse.

A Secretaria Municipal de Educação de Mossoró decretou luto. A escola voltará a funcionar a partir da próxima segunda (18). A menina foi velada e enterrada na terça-feira (12).

Fonte: Jornal de Brasília