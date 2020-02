O que é radio controle para ponte rolante?

A tecnologia está cada vez mais presente nas indústrias, já que os avanços facilitam os processos. Um desses casos é a utilização do rádio controle para ponte rolante.

O rádio controle é um equipamento utilizado para comandar as funções da ponte rolante, ou seja, indica o que a estrutura de içamento de cargas pesadas devem fazer.

Como funciona?

O equipamento é composto por um transmissor que é responsável por enviar dados ao receptor. Por sua vez, o receptor decodifica os dados e transforma em sinais elétricos.

Vantagens

Utilizando o rádio controle industrial, a produtividade da empresa sobe. Esse avanço tecnológico traz muitas vantagens:

O operador não precisa ficar perto da máquina para realizar os comandos, uma vez que é possível controlar à distância;

agiliza o processo;

aumenta de produtividade;

opções de configuração

Muitas pessoas pensam que a tecnologia é sinônimo apenas de gasto de dinheiro. Apesar de possuir um elevado custo, as vantagens compensam. E não é só as pontes rolantes que podem ser controladas por esse equipamento!

Hoje em dia, existem controle remoto para guincho, caminhão e outros equipamentos.

Onde adquirir o sistema de rádio controle

Para que você não tenha prejuízos, entre outros problemas, é importante ter atenção na hora de adquirir o sistema de rádio controle. Pesquisar antes de comprar é um dica importante!

O ideal é você não se basear apenas no preço, mas verificar a qualidade e seriedade da empresa também. Por segurança, o equipamento deve seguir a NR12.

Por que investir em tecnologia?

Investir em tecnologia é investir no crescimento da empresa. Os avanços surgem e são incorporados em vários setores com o mesmo objetivo: aumentar a produtividade.

Seja a utilização do rádio controle para caminhão munck ou softwares, a tecnologia muda a forma de trabalho nas empresas. A automação industrial reduz custos e aumenta a eficiência.

Além disso, reduz a margem de erros. Essa é outra vantagem das máquinas, já que elas são programadas para executar determinada tarefa, enquanto os trabalhadores podem errar em algum procedimento.

Por possibilitar o aumento da produtividade, utilizar as novas tecnologias pode fazer com que a empresa se destaque no mercado.

Essa nova tendência da utilização de tecnologia nas indústrias é o que caracteriza a Indústria 4.0.