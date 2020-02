ONDE ENCONTRAR TRIPTOFANO, O HORMÔNIO DO BOM HUMOR QUE PRODUZ SEROTONINA

Aminoácido essencial, ou seja, que não é produzido naturalmente pelo corpo, o triptofano precisa ser reposto no organismo e as melhores formas são alimentação e suplementação com a ajuda de produtos naturais.

A ingestão do l triptofano é muita utilizada para o tratamento de depressão, insônia e também para emagrecimento quando associado a uma dieta balanceada.

O que é Triptofano?

Por ser um aminoácido, o o que e triptofano colabora na sintetização da serotonina, conhecida como o “hormônio do prazer”, melatonina, conhecido como o hormônio do sono, e a niacina, que ajuda o corpo a converter alimentos (carboidratos) em glicose, ou seja, na produção de energia.

Para que serve Triptofano?



Com a quantidade ideal de triptofano para que serve no organismo, é possível evitar ou controlar alguns distúrbios causados pelo estresse, pela depressão e pela ansiedade, por isso sua suplementação é tão importante. O aminoácido também é utilizado para tratar casos de bulimia, déficit de atenção, hiperatividade em crianças, fadiga crônica e até sintomas mais severos de TPM.

Vale lembrar ainda que o hormônio serotonina, produzido com a ajuda do para que serve triptofano, colabora com a formação da melatonina, que regula o relógio biológico interno, melhorando, dessa forma, a qualidade do sono.

Além do suplemento, o Triptofano pode ser adquirido também meio de alimentos ricos em aminoácidos essenciais, entre eles ovos, leite, carne, batata, cereais, soja, tomate, frutos do mar, brócolis, couve-flor, banana, nozes e peixes.

Benefícios do Triptofano?



Por ser um aminoácido essencial, o beneficios do triptofano atua em várias frentes metabólicas, entre elas:

Combate a depressão;

Melhora o humor;

Controla a ansiedade;

Melhora a memória;

Aprimora a habilidade de aprendizagem;

Regula o sono e reduz a insônia;

Ajudar no controle do peso e no emagrecimento.

O uso do Triptofano está associado a perda de peso em muitos casos porque, ao ajudar na produção de serotonina, hormônio que atua no controle da ansiedade, sendo que a mesma induz muitas vezes às pessoas a ingestão compulsiva de alimentos.

Como tomar Triptofano



O consumo do triptofano como tomar pode ser feito em qualquer período do dia, especialmente nas principais refeições. Alguns profissionais indicam a ingestão o consumo quando o paciente costuma sentir vontade de comer doces, além do período da noite, antes de dormir, com o objetivo de melhorar a qualidade do sono.

É importante consultar um nutricionista antes de iniciar o consumo, já que o mesmo poderá indicar a dose exata para cada pessoa conforme a finalidade que o triptofano bula será utilizado.

Triptofano tem efeitos colaterais?

O uso prolongado do triptofano preço pode causar alguns efeitos colaterais como náuseas, tontura e dor de cabeça.

Mulheres grávidas ou que amamentam não devem consumir o triptofano drogasil, bem como pessoas que utilizam medicamentos antidepressivos. Em todos esses casos é importante consultar o médico antes de iniciar a suplementação.

