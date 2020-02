Tudo sobre a Raiz de Valeriana, Benefícios, Colaterais e onde COMPRAR

Com a vida agitada que levamos hoje em dia, com o excesso de compromissos, obrigações e, principalmente, de cobranças, ter um produto natural capaz de nos deixar mais calmos, como o sono mais regular e menos ansiosos é muito importante para que se tenha mais qualidade de vida.

Essa é a proposta da Valeriana, erva utilizada como base para um produto fitoterápico que ajuda no combate à insônia. Sua eficácia já foi comprovada por cientistas, inclusive também para o controle da ansiedade, sendo reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O que é Valeriana?

A valeriana comprimidos é uma planta com fins medicinais utilizada há muitos anos. A erva apresenta propriedade sedativas e relaxantes, por isso é indicada como um calmante natural, inclusive para pacientes com depressão e estresse.

Estudos apontam que o consumo da valeriana officinalis aumenta a quantidade de ácido gama-aminobutírico (GABA) no cérebro. Esse composto atua regulando as células nervosas.

Conhecida como a “erva-dos-gatos”, sendo responsável por despertar nos felinos o efeito contrário, a euforia e não a calma, a Valeriana não tem um cheiro muito atrativo para o olfato humano. Normalmente, para a produção do fitoterápico, seja chá, suplemento ou comprimidos, são utilizados a raiz e o rizoma.

Para que serve a Valeriana?

A valeriana para que serve é utilizada principalmente como um calmante natural contra a insônia. A erva diminui o tempo que uma pessoa leva até pegar no sono e melhora a qualidade do mesmo. A planta também reduz a possibilidade de que a pessoa sinta muita sonolência pela manhã.

Veja outros benefícios importantes do medicamento natural:

valeriana beneficios reduz o estresse;

Reduz a ansiedade;

Reduz as reações histéricas;

Ajuda no combate a hiperatividade;

Reduz as cãibras;

Reduz as convulsões;

Atua na redução das enxaquecas e dores de cabeça;

Reduz as crises epiléticas;

Reduz as cólicas menstruais (atua como um relaxante natural para os músculos, inclusive o útero);

Atua no combate aos ataques de pânico;

valeriana preço reduz a arritmia cardíaca.

Emagrecimento

A para que serve valeriana também é utilizado para ajudar no processo de emagrecimento, já que uma pessoa que dorme bem reduz as chances de apresentar fome de madrugada.

O controle da ansiedade também é importante, uma vez que o paciente não comerá em excesso por estar ansioso.

Como tomar Valeriana?

A valeriana bula pode ser encontrado em cápsulas, comprimidos e também na forma de gotas.

A dose usual para adultos e crianças com mais de 12 anos é de um comprimido duas vezes ao dia ou dois antes do dormir.

Crianças com menos de 12 anos normalmente fazem a ingestão de um comprimido por dia.

Pessoas que possuem hipersensibilidade ao extrato da planta não devem consumir o produto, assim como mulheres grávidas e pessoas que apresentam problemas no fígado.

O consumo também não é indicado para crianças menores de 3 anos e por um período prolongado. É recomendado um tratamento de quatro a seis semanas.

Efeitos colaterais da Valeriana

A valeriana remedio pode causar efeitos colaterais leves. As reações são variadas, já que algumas pessoas que consomem o remedio valeriana pessoas ficam sedadas mesmo com uma dose baixa. Em outras, a erva pode provocar um efeito estimulante.

Os efeitos colaterais surgem com maior intensidade em função da superdosagem, sendo possível apresentar:

Náuseas;

Tonturas;

Vômitos;

Fadiga;

Indisposição gastrointestinal;

Dor de cabeça.

Caso o efeito sedativo seja muito forte, o paciente que faz uso da Valeriana não deve dirigir ou operar máquinas pesadas, por exemplo.

