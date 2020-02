Tudo sobre a Silimarina, Benefícios, Colaterais e onde COMPRAR

O suplemento silimarina comprar, produzido a base de uma erva floral da família das margaridas e ambrósia, tem sido muito utilizado em função de suas propriedades antioxidantes, reduzindo os danos causados pelos radicais livres, responsáveis pelo nosso envelhecimento.

A silimarina preço, entre outras coisas, reduz o efeito do álcool e outras toxinas causam no fígado, sendo muito indicado para tratamento de doenças como cirrose.

O que é Silimarina?

O suplemento silimarina é feito a partir do fruto da Silybum Marianum, planta muito encontrada em países mediterrâneos, sendo comercializado em sua forma de extrato seco.

O composto apresenta vários flavolignanas, como a isosilibina, silidianina, silibina, flavonoides, além de silicristina.

A associação da Silimarina com a DL Metionina reduz a ação da gordura e cirrose no fígado.

O consumo da planta preserva a função hepática das substâncias tóxicas. O suplemento acelera a síntese proteica, sendo utilizado tratamento de hepatopatias crônicas e de distúrbios digestivos.

Para que serve Silimarina?



A principal função da silimarina para que serve é tratar doenças do fígado, entre elas estão:

Cirrose;

Inflamação hepática;

Lesões hepáticas provocadas pela presença de toxinas;

Hepatite;

Problemas na vesícula biliar.

A para que serve silimarina permite a limpeza do fígado, fazendo com que ele funcione melhor, além de prevenir doenças mais sérias.

O produto também reduz as dores de cabeça (comuns quando se apresentam problemas no fígado) e nos distúrbios digestivos causados também por algum problema no fígado.

Benefícios da Silimarina

O uso do suplemento silimarina beneficios traz vários benefícios para o organismo, ente eles estão:

Protege o fígado de substâncias tóxicas;

Ajuda no tratamento de doenças hepáticas;

Atua nos distúrbios gastrointestinais;

Melhorar a digestão;

Função anti-inflamatória,

Promove um detox no organismo;

Previne o agravamento de doenças;

Regulador metabólico;

Como tomar Silimarina

O consumo de silimarina bula deve ser indicado e orientado por um médico ou profissional, como nutricionista. A dose mais comum indicada é uma cápsulas antes das principais refeições.

O uso do produto deve ser suspenso caso o paciente apresente alergia aos componentes. Grávidas e lactantes também não podem utilizar a silimarina como tomar, bem como pessoas hipertensas, crianças, pacientes que apresentem problemas renais, gastrite e úlceras

Silimarina tem efeitos colaterais?

É possível sentir alguns pequenos efeitos colaterais no início do tratamento com a silimarina 200mg, mas nem todas as pessoas apresentam esses sintomas. Veja quais são os mais presentes:

Náuseas;

Intestino solto;

Excesso de gases;

Inchaços na barriga.

É importante frisar que doses exageradas do suplemento podem causar efeitos laxativos e também aumentar a secreção biliar.

Onde comprar Silimarina com o melhor preço

Preserva a saúde do seu fígado e se livre das toxinas que podem prejudicar o funcionamento do seu organismo, especialmente se você consome bebidas alcoólicas com alguma frequência.

