Tudo sobre o Picolinato de Cromo, Benefícios, Colaterais e onde COMPRAR

Mineral essencial para o funcionamento do corpo humano, o Picolinato de cromo é muito utilizado no tratamento de diabetes, já que melhora a tolerância a glicose; em dietas, uma vez que reduz a vontade de comer doces; além de facilitar a transformação da gordura em massa muscular, sendo muito usado por pessoas que treinam e desejam um corpo perfeito.

O que é Picolinato de Cromo?

O suplemento de picolinato de cromo preço ajuda na reposição desse mineral, já que muitas pessoas, em função de uma alimentação menos equilibrada ou não tão rica diariamente, não apresentam em seus organismos a quantidade ideal do mineral que pode ser encontrado em alimento como ameixa, aspargo, cerveja, carnes, legumes e vegetais.

O Picolinato de Cromo atua no corpo especialmente nos rins, baço e coração fazendo o controle da insulina no sangue e ativando as enzimas trabalham na síntese de proteínas.

Para que serve Picolinato de Cromo?

O suplemento produzido a base de picolinato de cromo para que serve é muito utilizado por atletas e praticantes de atividades físicas, sendo importante, inclusive, no processo de emagrecimento. Isso porque auxilia na redução da gordura corporal, dando mais energia ao corpo. O para que serve picolinato de cromo também atua colaborando para que a gordura se transforme em massa muscular.

O fitoterápico atua fortemente também no tratamento da diabetes tipo 2, já que controla a produção de insulina no corpo.

Benefícios do Picolinato de Cromo

Veja os principais benefícios do picolinato de cromo beneficio na sua vida:

Diminui os índices de colesterol (LDL e HDL);

picolinato de cromo beneficios reduz a gordura corporal;

Aumento da massa muscular;

Auxilia na prevenção da osteoporose;

Aumenta da energia do corpo facilitando a prática de exercícios;

Reduz o risco de desenvolver diabetes;

Reduz das chances de gerar doenças cardiovasculares;

Auxilia na produção de aminoácidos;

Auxilia no metabolismo de carboidratos.

Como tomar Picolinato de Cromo

picolinato de cromo dosagem pode ser encontrado em cápsulas, O orientação é que o uso se dê conforme indicação de um médico. A dose mais comum é de uma a duas cápsulas por dia, sendo uma hora antes do almoço e outra antes do jantar.

A recomendação é que o corpo receba uma dose 50 a 300 mcg de cromo elementar por dia, podendo ser ampliada para 100 a 600 mcg diários por um período de até 6 semanas para atletas, para pessoas que desejam combater a obesidade ou baixar o colesterol e os triglicerídeos.

Efeitos colaterais do Picolinato de Cromo

O efeitos colaterais do picolinato de cromo bula são muito poucos, por isso seu consumo é indicado, mas antes de iniciar o uso é preciso de orientação de um médico ou profissional, como nutricionista.

Veja alguns dos efeitos colaterais possíveis a partir da ingestão do picolinato de cromo como tomar, especialmente se a mesma não for feita da maneira correta.

Dor de cabeça;

Insônia;

Diarreia;

Vômitos;

Problemas de fígado;

Anemia;

Insuficiência hepática.

Gestantes, lactantes e crianças não devem consumir o picolinato de cromo emagrece.

