VINHO FAZ BEM PRA SAÚDE ? O QUE É RESVERATROL ? ONDE COMPRAR ?

O resveratrol é um nutriente encontrado em grande quantidade em plantas e frutos, especialmente nas sementes e casca da uva e no cacau. Trata-se de um importante oxidante para o organismo capaz de proteger o corpo contra infeções e também câncer, além de ser muito utilizado para manutenção do vigor da pele, sendo uma importante arma contra o envelhecimento.

O que é Resveratrol?

O o que é resveratrol tem função antioxidante, protegendo o corpo contra o seu envelhecimento, melhorando a aparência da pele, além de combater inflamações e infeções causadas por bactérias e fungos, reduzir o colesterol e eliminar as toxinas que prejudicam o bom funcionamento do corpo.

Ele também atua no processo de emagrecimento, uma vez que ajuda na queima de gordura e estimula a produção do hormônio chamado adiponectina, que regula vários processos metabólicos do corpo.

O nutriente é encontrado nas uvas vermelhas e roxas e no vinho tinto, além do cacau, amora, amendoim, entre outros alimentos. Além da alimentação, seu consumo pode se dar por meio de suplementos naturais.

Para que serve Resveratrol?

As funções do resveratrol para que serve incluem, além do aspecto antioxidante, ações anticancerígena, anti-inflamatória, contra vírus diversos, neuroprotetora e ainda anti-envelhecimento.

Benefícios do Resveratrol

Confira abaixo os principais benefícios do nutriente resveratrol beneficios no corpo humano:

P revine o envelhecimento precoce, além de melhorar a pele;

revine o envelhecimento precoce, além de melhorar a pele; Colabora na desintoxicação do organismo , facilitando, inclusive a queima de gordura e a perda de peso;

, facilitando, inclusive a queima de gordura e a perda de peso; Protege contra doenças cardiovasculares , uma vez relaxa os músculos e que facilita o fluxo de sangue

, uma vez relaxa os músculos e que facilita o fluxo de sangue Ajuda na redução do colesterol

Melhora a atividade cerebral

Melhorar a cicatrização de ferimentos;

de ferimentos; Evita doenças neurodegenerativas , como o Alzheimer e Parkinson;

, como o Alzheimer e Parkinson; Ajuda a combater inflamações no organismo.

no organismo. Ajuda na proteção contra diversos tipos de câncer, como o de cólon e o de próstata, sendo importante no combate das células tumorais.

Como tomar Resveratrol

O consumo do resveratrol bula deve ser indicado e orientado por um médico ou nutricionista. A dose a ser ingerida pode variar, mas em pessoas saudáveis a indicação é de 30 e 120 mg/ por dia por meio de cápsulas.





Resveratrol tem efeitos colaterais?

O uso excessivo de resveratrol 500mg pode resultar em problemas gastrointestinais, entre eles diarreias, enjoos e vômitos.

O resveratrol 250mg não deve ser consumido sem orientação médica por mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando e também por crianças.

