Alegando ‘não saber dos crimes cometidos’, matéria do Fantástico sobre trans em presídio relata crimes de um detento

Desde que foi exibida a matéria Mulheres trans presas enfrentam preconceito, abandono e violência, por Drauzio Varella, reportagem essa mostrada no Fantástico, 01 de março, só aumentar a polêmica sobre um dos personagens.

Após o vídeo viralizar e comover internautas. Uma das detentas, identificada como Suzy, provocou comoção nacional ao manifestar sua solidão no presídio em entrevista a Drauzio Varella, no Fantástico. O abraço paternal do médico viralizou nas redes sociais e gerou inúmeras matérias na imprensa. Na última semana, Suzy recebeu centenas de cartas e doações em dinheiro por meio de uma vaquinha virtual. Ninguém sabia detalhes de sua condenação.

Omitindo o seu crime, a reportagem criou curiosidade e pessoas procuraram saber o delito para que a trans permanecesse lá. a partir de apuração do site O Antagonista, de que a detenta Suzy de Oliveira teria estuprado, estrangulado e ocultado o cadáver de um menino de 9 anos, uma chuva de críticas inundaram a web sobre a omissão da emissora sobre o crime deste personagem.

A repercussão foi tão grande que o próprio médico e a emissora divulgaram uma nota oficial neste domingo (08), sobre o ocorrido:

“Por razões éticas, não busco saber o que de errado fizeram. Sigo essa atitude para cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico. E para não cair na tentação de traí-lo, atendendo apenas aqueles que cometeram crimes leves. No quadro do Fantástico, segui os mesmos princípios”.

A MESMA REPORTAGEM RELATOU O CRIME DE UM DOS PERSONAGENS

Já nesta segunda-feira, após a nota oficial, internautas ficaram ainda mais estarrecidos e vasculharam novamente o vídeo, onde acharam que na mesma matéria identificava outra detenta, identificada como Lola, que teria sido condenada por roubo, assista:

No site oficial da emissora, GloboPlay, o vídeo também está disponível com este trecho, mesmo mostrando um aviso que as imagens sofreram edições na web.

Da Redação