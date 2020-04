BBB 20: Paredão do BBB bate 1 bilhão de votos

Emissora carioca comemora feito histórico

Esse sem dúvida alguma será o paredão da história do BBB. De um lado Manu Gavassi, de outro, Felipe Prior, coadjuvante? Mari. Dizemos isso porque os dois são os protagonistas desse paredão incrível.

A Rede Globo divulgou agora pouco, no final desta tarde de terça-feira, que a votação do paredão do BBB 20 atingiu a incrível marca de 1 bilhão de votos. Só para lembrar, o record do paredão foi registrado ainda nessa edição, com a saída do ginasta Pétrix, onde obteve cerca de 400 milhões de votos.

Ontem mesmo, Tiago Leifert já comentava com os telespectadores que o número de votos já tinha batido a marca, isso faltando ainda 1 dia para finalizar a pesquisa.

