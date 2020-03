Felipe Prior foi o grande vencedor da prova de resistência Above, do BBB 2020.

Nesta quinta-feira (12) o Big Brother Brasil iniciou uma prova de resistência onde requeria do participante muita atenção e reflexo. Os brothers confinados tinham que apertar um botão sob a mesa toda vez que o antitranspirante soltasse uma espécie de ar. O que batesse no botão mais atrasado, estava eliminado. O que batasse por susto, ou seja, sem que o spray soltasse, também tava eliminado.

E o resultado da prova de resistência do BBB ficou assim

Babu foi o último a apertar o spray na primeira rodada e está fora da prova pela oitava liderança do BBB20. Logo em seguida, Gabi e Pyong, apertaram o botão e estão fora da hora.

Daniel foi o quarto eliminado da prova do líder. Mari a quinta eliminada da prova do líder e Thelma a sexta eliminada da prova do líder above.

Manu foi a quinta eliminada.

Marcela foi a oitava eliminada.

Gizelly foi a nona eliminada.

Flayslane foi a décima eliminada.

Ivy foi a décima eliminada.

Felipe foi o último a deixar a prova.

Manu foi a quinta eliminada.

Marcela foi a oitava eliminada.

Gizelly foi a nona eliminada.

Flayslane foi a décima eliminada.

Ivy foi a décima eliminada.

Rafa foi a penúltima eliminada.

Felipe Prior foi o último a deixar a prova e virou líder.