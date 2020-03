É mentira que apartamento de Gabigol pegou fogo

Um vídeo que circula na internet mostra um apartamento em chamas onde afirma que seria da propriedade do jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol.

Mas será verdade ou mentira que a cobertura do Gabigol pegou fogo?

Logo, a informação tomou grande proporção e não se tinha nenhuma posição do atacante do Flamengo. Com isso, os familiares do craque passaram a receber diversas mensagens para que se tivesse uma confirmação sobre a procedência da informação.

Diante da situação, a irmã do atacante tratou de explicar tudo:

“Estão mandando mensagens dizendo que a casa do meu irmão pegou fogo. Ele não mora mais naquele condomínio e não foi a cobertura que ele morava que pegou fogo, foi a cobertura vizinha, deixaram a banheira ligada e pegou fogo”, pressupôs a jovem.

CONCLUSÃO

É fake. O incêndio que aconteceu foi no antigo condomínio do Gabigol. Se quer nem no apartamento onde ele morava, e sim na vizinha.