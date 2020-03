Enquete, Votação Paredão BBB 20: Quem sai, Pyong, Rafa ou Babu? veja resultado

Quem vai sair do BBB, Pyong, Rafa ou Babu? Vote e veja resultado parcial

Neste domingo, 15 de março e 2020, se formou mais um paredão do BBB 20, Pyong, Rafa e Babu estão nesse paredão fantástico.

O líder Prior indicou Pyong para o paredão do BBB, esse não pôde disputar a prova do bate-volta. Rafa Kalimann e Babu Santana já estavam no paredão, Babu por ser o primeiro a sair da prova de resistência, e Rafa por ser a penúltima a sair da mesma competição. Flayslane foi a indicada pela casa através da votação dos participantes.

Na disputa, Flayslane se salvou e deixou Rafa e Babu disputatem com Pyong a permanência.

Vote agora e diga quem deverá sair do BBB 20 nesta terça-feira 17/03

Quem vai deixar o BBB? Pyong Rafa Babu Resultados Votar

Vote quantas vezes quiser, deixe seu comentário abaixo fazendo a torcida por seu brother preferido no Big Brother Brasil 20.