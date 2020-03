Acidente fez com que a bebida fosse parar nos canos das casas

Os moradores da cidade de Settecani, na Itália, tiveram uma surpresa nesta quarta-feira. Ao abrirem as torneiras de casa, ao invés de água, litros de vinho foram despejados.

O acidente ocorreu após uma falha acidental em uma válvula de um reservatório da bebida que fez com que o vinho vazasse de uma vinícola local diretamente para as casas dos italianos.

“Parte do vinho foi parar nos canos que atendem as residências dos cidadãos. Um processo de engarrafamento do Lambrusco estava em andamento, mas havia um problema com uma torneira, conectada ao aqueduto, que geralmente é usada para deixar a água entrar na lavagem do contêiner”, explicou o prefeito de Castelvetro, Fabio Franceschini.

Em comunicado no Facebook, a prefeitura da cidade afirmou que a falha foi resolvida imediatamente e a companhia de água foi notificada. Diversas imagens e vídeos das “cachoeiras” de Lambrusco saindo de torneiras e chuveiros foram publicados nas redes sociais. “Eu acho que os cidadãos riram muito da situação. Certamente não é algo que acontece todos os dias”, finalizou o prefeito italiano.

