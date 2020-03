Falta de sangue O Negativo preocupa após carnaval

Depois do fim de semana pós-Carnaval, o estoque de sangue do Hemocentro de Alagoas (Hemoal) não possui nenhuma bolsa da tipagem O Negativa, que é doadora universal. Diante da situação, a Gerência da Hemorrede Pública de Alagoas apela por doações, uma vez que cinco pacientes hospitalizados aguardam por transfusões.

O Hemoal também não possui nenhuma bolsa de sangue das tipagens AB Negativa e AB Positiva. Nesta segunda-feira (2), o estoque total, que deveria contar com no mínimo 300 bolsas, possui apenas 185, o que corresponde a 61,6% do percentual necessário.

Para se ter ideia, durante o feriadão de Carnaval, o Hemoal liberou 159 bolsas de sangue para as maternidades e hospitais públicos. Somente o Hospital Geral do Estado (HGE) recebeu 112 unidades, notabilizando-se, mais uma vez, como a unidade hospitalar a consumir o maior número de bolsas coletadas.

Critérios – Para se candidatar à doação de sangue, segundo o Ministério da Saúde, é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade, peso igual ou superior a 50 kg e portar um documento de identificação com foto. Para os menores de 18 anos, é imprescindível estar acompanhado dos pais e portando um documento de identificação oficial e original dos responsáveis, ainda de acordo com o protocolo clínico.

“Estão impedidos de se candidatar à doação de sangue os voluntários que tenham contraído hepatite após os 11 anos de idade, além de sífilis, Aids e doença de Chagas. No caso de gestantes e lactantes é proibida a doação e, para repetir o ato solidário, os homens devem respeitar um prazo de dois meses, e as mulheres ficam impedidas durante três meses”, explica a gerente do Hemoal, Verônica Guedes.

Coronavírus – Os voluntários que vierem a contrair o Coronavírus ficam impedidos de doar sangue por três meses, após serem curados da doença. O impedimento momentâneo foi determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que adotou a medida como precaução, uma vez que não está comprovado se o Coronavírus é transmitido pelo sangue.

Ainda segundo a determinação do órgão ministerial, as pessoas que tenham se deslocado ou que sejam procedentes de regiões com casos locais da doença ficam inaptas para doar sangue por 30 dias. Também ficam impedidos de doar sangue, pelo período de um mês, os voluntários que tenham mantido contato, nos últimos 30 dias, com um caso suspeito ou indivíduo diagnosticado com Coronavírus.

Onde doar – Os voluntários podem realizar suas doações de sangue no Hemoal Trapiche, localizado ao lado do HGE. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e, aos sábados, das 8h às 17h.

Também é possível se candidatar à doação de sangue no Hemoal Farol, que funciona no Hospital Veredas, antigo Hospital do Açúcar. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h.

Já no interior do estado, as doações podem ser realizadas no Hemoal Arapiraca, situado no prédio do Laboratório Municipal, localizado na Rua Geraldo Barbosa, no bairro Centro. A unidade atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Fonte: Agência Alagoas