Mais de 2.600 profissionais da saúde estão infectados com coronavírus na Itália

Mais cinco médicos italianos morrem lutando contra o coronavírus : Treze médicos já perderam a vida, com 2.629 profissionais de saúde infectados – 8,3% do total do país

Recentemente, três novas mortes de médicos foram confirmadas: Luigi Ablondi, ex-gerente geral do hospital de Crema, Giuseppe Finzi, médico do hospital em Cremona e clínico geral em Bergamo, chamado Antonino Buttafuoco.

Mais tarde, no mesmo dia, surgiram outros dois trabalhadores da área médica, disse a federação italiana de associações de médicos.

Mais de 2.600 trabalhadores da saúde foram infectados com coronavírus na Itália – 8,3% do total de casos do país, emergiu ontem à noite, quando o governo estendeu as medidas de bloqueio para além do início de abril de hoje.

Há preocupações crescentes com a segurança da equipe médica da linha de frente que entra em contato regular com pacientes infectados.

Buttafuoco, que deu positivo para o vírus, não conseguiu superar os sintomas da doença e faleceu ontem aos 66 anos.

Giuseppe Finzi, 62 anos, trabalhava no Hospital Universitário de Parma e já havia se candidatado a prefeito de Soragna, informou a mídia local.

Luigi Ablondi morreu no hospital Cremasco, que ele dirigia por 11 anos, na segunda-feira, aos 66 anos, segundo o Il Nuovo Torrazzo .

