Policiais do 11º BPM recuperam parte de produtos roubados de loja de eletrônicos de Penedo

Policiais do 11º BPM de Penedo, durante patrulhamento nesta quarta-feira (25), receberam pedido de apoio da Equipe de Inteligência do Batalhão, e se deslocaram até um local onde existia um monitoramento de indivíduos que supostamente tinham roubado a loja Carlinhos Center, no dia 18 de março, no Centro de Penedo.

Dois indivíduos, um de 21 e outro de 22 foram abordados e um deles confessou onde estava os produtos do roubo. Policiais se dirigiram até uma residência no Vale do São Francisco, parte alta da cidade e encontraram os produtos , foram estes:

116 relógios

12 aparelhos celulares

Um dos elementos confessou e apontou onde estava os produtos do roubou.

Diante da situação constatada, os mesmos foram conduzidos, com o material encontrado, à Delegacia de São Miguel para os procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM