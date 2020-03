A porcentagem de votos de Victor Hugo no BBB 2020 dão a entender que ele será o eliminado do paredão desta terça-feira 10/03

O paredão do BBB já está formado, Manu, Victor Hugo e Babu disputam suas permanências no Big Brother Brasil 20, reality show da Rede Globo. Em enquete realizada no site Boa Informação, o psicólogo Victor Hugo lidera a votação e provavelmente será o sétimo eliminado do programa.

Até o momento o brother está aparecendo com 72,44% dos votos. Já Manu é a segunda pretendida com 19,81%, e o queridinho dos paredões, o ator Babu Santana, está com 7,75% dos votos.

A média dos sites e redes sociais que fazem este tipo de pesquisa de eliminação, também dão como certa a eliminação do brother.

Victor Hugo ficou com 77,30%, Manu com 15,48% e Babu apenas com 7,32%.

O resultado do Paredão do BBB será nesta terça-feira, 10, após a novela Amor de Mãe.