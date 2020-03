Enquete Paredão BBB 20: Quem vai sair, MANU, VICTOR HUGO ou BABU? Veja resultado

Quem vai sair do BBB 2020, Manu, Victor Hugo ou BABU? Veja resultado parcial

Mais um paredão está em jogo e três participantes irão disputar para ficar na casa nesta terça 10/03?

O líder da semana é Pyong, o coreano fez a prova junto com Daniel e os dois brothers entraram em acordo para que o hipnólogo ficasse com a liderança, enquanto Dani pegasse os prêmios. Essa é a segunda vez que Daniel desiste de ser líder para receber os prêmios.

QUARTO BRANCO

Como todos sabem, o quarto branco voltou nesta edição do BBB. Ivy, que ganhou a prova do anjo, teve a difícil missão de indicar uma pessoa para ir para o temido quarto, e ela indicou Felipe Prior. Para surpresa de muitos, Prior pôde indicar duas pessoas que iriam com ele, e ele escolheu Manu Gavassi e Gizelly. Tiago Leifert não deixou claro para os participantes do quarto o que aconteceriam se tocasse na sirene, porém não deixou claro o que poderia acontecer

Depois de passarem cerca de 8 horas no cômodo, a cantora Manu, em forma de curiosidade e de uma certa forma pressionada por Prior que também queria apertar. Devido a isso todos saíram do quarto, e Manu foi para o paredão, deixando os dois fora, mas não imunes.

VOTO DO LÍDER

O líder Pyong estava muito indeciso quanto a quem colocar no paredão. No início da semana, ele chegou até sugerir ao seu grupo que não iria indicar Prior, pois iria parecer que estava perseguindo, e disse que ele seria uma indicação da casa. Danie discordou e disse que se a casa indicasse, os telespectadores também iriam achar que eles estavam perseguindo. E Pyong indicou Victor Hugo.

VOTO DA CASA

Os participantes da casa mais vigiada do Brasil como sempre deram seus votos conforme o grupo decide. E a casa escolheu BABU

Lembrando que essa votação não interfere no resultado do jogo, nossa intenção de realizar essa pesquisa é de ter um termômetro para saber quem vai sair do reality show. Para participar da votação oficial você deve acessar o site do Gshow.