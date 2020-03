A prova de resistência do BBB acabou nesta manhã de sexta-feira, por volta das 06h30. Rafa Kalimann e Felipe Prior foram os dois últimos a permanecerem, quando o spray do desodorante saiu, Felipe foi o primeiro a apertar e conseguiu a liderança do BBB.

Vídeo que circula na internet causou polêmica pela decisão, pois mostram que Rafa foi a primeira a bater e não Prior, inclusive no Twitter a hashtag #provamanipulada foi um dos assuntos mais discutidos no microblog.

Separamos aqui não o vídeo que está sendo divulgado, mas o que foi retirado do BBB para que vocês mesmos possam tirar suas conclusões:

No nosso entender, Rafa foi a primeira a impulsionar a mão, porém Prior foi o que conseguiu apertar primeiro, ou seja, a prova não foi manipulada. Por ser um sistema computadorizado, é muito difícil que haja algum erro, mas pode acontecer.