Vacinação contra a Influenza inicia em Penedo apenas para idosos e profissionais da saúde

A Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Penedo iniciou sua campanha de vacinação contra a Influenza. Devido à pandemia de coronavírus (COVID-19), ninguém deverá se dirigir aos postos para se vacinar, toda vacinação será feita em casa.

O público alvo para a 1ª fase, que já começa nesta segunda-feira, 23 de março, serão todos os maiores de 60 anos de idade e todos os profissionais de saúde. Já na segunda etapa, prevista para o dia 16 de abril, serão para PROFISSIONAIS DAS FORÇAS DE SEGURANÇA E SALVAMENTO, PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E OUTRAS CONDIÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS.

A 3ª fase acontecerá no dia 09 de maio e o público alvo será o seguinte: CRIANÇAS DE 6 MESES A MENORES E 6 ANOS, GESTANTES, PUÉRPERAS, POVOS INDÍGENAS, ADOLESCENTES E JOVENS DE 12 E 21 ANOS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE, FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL, ADULTOS DE 55 A 59 ANOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (AUDITIVA, VISUAL, MÚLTIPLA, INTELECTUAL E MENTAL)

Vale salientar que essa vacinação não imuniza o coronavírus (COVID-19), mas ajuda os médicos na detecção de casos do vírus que ocasiona a pandemia mundial.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta mais uma vez, NÃO VÁ PARA UNIDADES DE SAÚDE PARA SER VACINADO, a vacinação será em casa!

