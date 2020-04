A saída de Felipe Prior do ‘Big Brother Brasil’ não fez bem a Babu . Depois de muito chorar com a partida do amigo, na madrugada desta quarta-feira (1), o ator foi ao confessionário. Pyong Lee que estava atento assistindo ao pay-per-view, chegou a postar em sua rede social o que aconteceu:

“Gente, e o Babu que acabou de ir no confessionário e pediu pra sair do BBB ”, escreveu o coreano.

Mas Babu não saiu do programa. Ele segue dormindo no quarto Vila, que dividia com o amigo arquiteto.