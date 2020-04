A seção europeia da OMS também afirmou que as bebidas não protegem contra o coronavírus, uma resposta a declarações do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko — que, numa entrevista ao jornal britânico The Times, recomendou vodca contra a doença.

“Medo e desinformação geraram um mito perigoso de que bebidas com alto teor alcoólico podem matar o coronavírus. Não matam”, afirma o comunicado da OMS.

Segundo a entidade, além de qualquer bebida alcoólica ter potencial de danificar a saúde, as mais fortes podem até matar. O produto é responsável por 3 milhões de mortes por ano no mundo, um terço delas na Europa.