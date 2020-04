Concurso com 6.381 vagas para EBSERH recebe 120 mil inscritos

O concurso público da EBSERH com 6.381 vagas recebeu 120 mil inscritos. Esse quantitativo parcial de cadastros no certame foi repassado pelo diretor de Gestão de Pessoas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Rodrigo Barbosa, em entrevista exclusiva ao site Folha Dirigida.

Agora, a próxima etapa vão ser as avaliações, divididas em até duas etapas. Os inscritos vão ser selecionados através de prova de títulos e experiência profissional, com exceção apenas do cargo de Técnico de Enfermagem que terá apenas a segunda etapa. A etapa é de caráter classificatório.

Segundo o cronograma, o resultado com homologação está previsto para sair ainda nesta quarta-feira, 08 de abril.

Quem discordar do resultado poderá interpor recursos em até dois dias úteis, após a análise de documentação pela Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital Universitário Federal para o qual foi convocado. Após a homologação, a seleção terá validade de um ano, com possibilidade de prorrogação.

6.381 aprovados vão passar por treinamento

A seleção da EBSERH tem o objetivo de aprimorar a estrutura dos serviços e atendimentos dos novos profissionais para combater a contaminação generalizada do novo Coronavírus, o Covid-19.

Por conta da urgência de reforço dos hospitais, a Empresa tem o objetivo de realizar contratações ainda este mês. “Até o dia 15 de abril, uma parte desses profissionais já estará contratada e trabalhando nos HUs”, disse Rodrigo Barbosa.

No entanto, vale destacar que os candidatos serão contratados conforme necessidade da lotação de vaga. Antes de serem nomeados e assumirem os cargos, os aprovados serão submetidos a treinamentos específicos para o combate à pandemia.

Segundo o diretor, as capacitações serão realizadas à distância e disponíveis para os novos contratos e para os atuais empregados da Ebserh.

Lotação das vagas

Maceió – HUPAA-UFAL Hospital Universitário Professor Alberto Antunes (HUPAA-UFAL)

Manaus – HUGV-UFAM Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV-UFAM)

Salvador HUPES-UFBA Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA)

Salvador MCO-UFBA Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA)

Fortaleza CH-UFC Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Ceará (CH-UFC)

Brasília HUB-UnB Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB)

Vitória HUCAM-UFES Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM-UFES)

Goiânia HC-UFG Hospital das Clínicas da UFG (HC-UFG)

São Luiz HU-UFMA Hospital Universitário da UFMA (HU-UFMA)

Belo Horizonte HC-UFMG Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG)

Juiz de Fora HU-UFJF Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF)

Uberaba HC-UFTM Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM)

Uberlândia HC-UFU Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU)

Dourados HU-UFGD Hospital Universitário da Grande Dourados (HU-UFGD)

Campo Grande HUMAP-UFMS Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP-UFMS)

Cuiabá HUJM-UFMT Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM-UFMT)

Belém CHU-UFPA Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA)

João Pessoa HULW-UFPB Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB)

Campina Grande HUAC-UFCG Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG)

Cajazeiras HUJB-UFCG Hospital Universitário Júlio Bandeira (HUJB-UFCG)

Recife HC-UFPE Hospital das Clínicas da UFPE (HC-UFPE)

Petrolina HU-UNIVASF Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros (HU-UNIVASF)

Teresina HU-UFPI Hospital Universitário do Piauí (HU-UFPI)

Curitiba CHC-UFPR Paraná Complexo Hospitalar de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CHC-UFPR)

Rio de Janeiro HUGG-UNIRIO Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG-UNIRIO)

Niterói HUAP-UFF Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF)

Santa Cruz HUAB-UFRN Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB-UFRN)

Natal HUOL-UFRN Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL-UFRN)

Natal MEJC-UFRN Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC-UFRN)

Santa Maria HUSM-UFSM Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM)

Pelotas HE-UFPEL Hospital Escola da UFPEL (HE-UFPEL)

Rio Grande HU-FURG Hospital Universitário Doutor Miguel Riet Corrêa Junior (HU-FURG)

Florianópolis HU-UFSC Hospital Universitário da UFSC (HU-UFSC)

Aracaju HU-UFS Hospital Universitário da UFS (HU-UFS)

Lagarto HUL – UFS Hospital Universitário de Lagarto (HUL – UFS)

São Carlos HU-UFSCAR Hospital Universitário da UFSCAR (HU-UFSCAR)

Araguaína HDT-UFT Hospital de Doenças Tropicais (HDT-UFT)

Cargos e Salários do concurso

Técnico de enfermagem – 36 horas – R$3.255,32

Enfermeiro – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (terapia intensiva) – 36 horas – R$6.690,39

Enfermeiro (urgência e emergência) – 36 horas – R$6.690,39

Fisioterapia – 36 horas – R$4.725,20

Engenheiro clínico – 40 horas – R$10.350,45

Engenheiro mecânico – 40 horas – R$10.350,45

Arquiteto – 40 horas – R$10.350,45

Médico – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina de Emergência) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (anestesiologista) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (clínica médica) – 24 horas – R$8.647,57

Médico (medicina intensiva) – 24 horas – R$8.647,57

