Confira as lives dos músicos neste final de semana

Com o confinamento social, músicos impossibilitados de realizarem shows estão buscando alternativas para se apresentarem, e a live em redes sociais sem dúvida alguma tem atraído bastante internautas, principalmente seguidas de doações para os mais necessitados.

Confira as lives deste final de semana:

Quarta-feira, 8 de abril

Marília Mendonça, a partir das 20h, pelo canal dela no YouTube

Quinta-feira, 9 de abril

Péricles, a partir das 20h, pelo canal dele no YouTube

Pedro Sampaio, a partir das 20h, pelo canal dele no YouTube

Jonas Esticado, a partir das 20h, pelo canal dele no YouTube

Bruno e Marrone, a partir das 21h, pelo canal da dupla no YouTube

Igor Kannário a partir das 18h., pelo Instagram dele e Youtube

Sexta-feira, 10 de abril

Marcos e Belutti, a partir das 20h, pelo canal da dupla no YouTube

KLB, a partir das 20h, pelo canal da banda no YouTube, perfil no Instagram e no Facebook

Sábado, 11 de abril

Jads e Jadson, a partir das 17h, pelo canal da dupla no YouTube

Dennis Dj, a partir das 17h, pelo canal dele no YouTube

Gusttavo Lima, a partir das 20h, pelo canal dele no YouTube

Domingo, 12 de abril

Valesca, a partir da meia-noite, pelo perfil dela no Instagram

Festival Fome de Música, a partir das 15h, com Alok, Ludmilla, Xand Avião e mais, pelo perfil do projeto no Instagram

Turma do Pagode, a partir das 16h, pelo canal da banda no YouTube

Zé Neto e Cristiano, a partir das 20h, pelo canal da dupla no YouTube