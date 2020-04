Eliminação do BBB será já neste domingo (05/04)

No programa desta quinta-feira, 2/4, antes do início da Prova do Líder, Tiago Leifert fala sobre a dinâmica da 11ª semana do BBB20. Teremos formação de Paredão na sexta-feira, 3/4, e Eliminação no domingo, 5/4!