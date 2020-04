Em plena crise mundial, a oportunidade: O Comércio Online

Em meio ao cenário caótico da pandemia gerada pelo covid-19, o inesperado trouxe uma novidade para o ano que hoje estamos: o crescimento do comércio online. Esse vem se desenvolvendo cada vez mais atualmente, sendo o setor estimulado de forma contínua auxiliando assim, nas finanças de inúmeras empresas.

Em tempos passados, não tínhamos muitas opções, mas com o avanço tecnológico acontecendo diariamente, com certeza durante esses últimos dias que nos sucederam você já fez uma compra online, seja desde um alimento que possui aquela entrega delivery, até aquele remédio que estava em falta e você precisou. Isso se tornou frequente porque com a pandemia, consumidores de todo o mundo decidiram tomar medidas de precaução para não se contaminar com o coronavírus e para isso as compras online é um meio satisfatório para evitar contato direto com uma loja física, pois a aglomeração fortalece o vírus e auxilia na contaminação individual e em massa. Além disso, as redes sociais estão congestionadas de anúncios de marcas ou lojas, sejam elas âncoras ou não, com ofertas e descontos que deixam os consumidores tentados ainda que o cenário social seja de crise.

Segundo dados do site EXAME, o gigante de marketplace Mercado Livre, as categorias de saúde, cuidado pessoal e alimentos e bebidas registraram crescimento de 15% quando comparado ao mês todo de fevereiro deste ano. Na comparação com a primeira quinzena de março do ano passado, o crescimento foi de 65%. A matéria continua a afirmar outro ramo que está tendente a aderir o comércio online são os Supermercados. Tradicionalmente eles têm uma participação baixa de vendas pelo comércio eletrônico, de cerca de 4%. Agora essa participação tende a crescer. “Passado esse momento, deve haver um legado para as varejistas de uma nova leva de consumidores, que está testando o modelo do comércio eletrônico e gostando”, diz Pessin, da Eu Entrego.

É perceptível que o varejo online ganha um impulso nunca visto antes e diante da situação crítica é uma opção bastante eficaz perante esta. Porém, vale fazer ressalva que é preciso ter “os pés no chão” em relação ao cenário positivo que hoje o comércio online se encontra, pois ele também está propenso a sentir o impacto do caos que vem se alastrando pelo mundo e isso irá acontecer de forma imediata com os produtos que não estão sendo tão essenciais e o consumidor também deve ter cautela e não sair comprando ao ponto de ter que estocar produtos só porque não pode ir até determinada loja física ou porque acha que vai acabar ou porque ouviu que os preços estão mais altos do que o normal. Ademais, por outro lado é preciso ainda que o consumidor tenha precaução ao aderir às compras online, pois com o crescimento exacerbado devido à procura de determinados produtos ou até mesmo a procura pelas melhores ofertas os riscos das fraudes existirem também crescem juntos.

Sem dúvidas o comércio online juntamente com as plataformas virtuais que são desenvolvidas para ajudar o desempenho deste, facilita a vida não só dos consumidores que optam pela comodidade, mas principalmente dos empreendedores que buscam continuar seu negócio diante do cenário moderno e embora seja necessária a presença de pessoas físicas para o envio em relação às entregas, ter material humano para ter o devido controle perante o procedimento remoto é fundamental onde o capital irá girar em torno de todos que compõe aquela determinada equipe e sem contato com inúmeras pessoas presenciais como já foi citado e ocorre em lojas físicas, pois no comércio online tudo acontece de maneira virtual.

Portanto, já pensou adentrar no comércio online? Invista, caso você tenha fechado alguma loja física, pense em outra via de negócio, pois sem dúvidas é o diferencial nos tempos modernos.

