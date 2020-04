Enquete BBB: Quem vai sair do BBB, Babu, Thelma ou Flay? Veja resultado

Quem vai sair do BBB, Babu, Flayslane ou Thelma? veja resultado parcial

A sexta-feira (10) foi marcada por mais uma formação de paredão no reality show Big Brother Brasil (BBB20), da Globo. Dessa vez, estão na berlinda Flayslane, Babu e Thelma.

Conforme combinado com o público na noite desta quinta (9), a votação foi aberta, na sala, com sorteio da ordem de votação.

A médica Thelma foi a indicada da líder, Ivy. Os dois outros foram os mais votados da casa. Flay foi a que teve mais votos com três – um de Manu, outro de Thelma e o terceiro de Rafa. Com dois votos cada, teve um empate entre Giselly, Rafa e Babu. O voto de minerva da líder, Ivy, foi no ator Babu Santana. A eliminação será neste domingo (12/4).

VOTE AGORA EM NOSSA ENQUETE

Quem vai sair do BBB 20? Babu Santana Thelma Flay Resultados Votar

Já votou? Agora deixe seu comentário fazendo a torcida pra seu brother ou desejando quem você quer que saia da Casa Mais Vigiada do Brasil.