Globo demite jornalista após nude de espectador aparecer ao vivo, assista

Douglas Belan apresentava o “Bom Dia MT” e era editor-chefe do telejornal; ele trabalhava na emissora há apenas dois meses

O jornalista Douglas Belan foi demitido nessa quarta-feira (22) da TV Centro América, afiliada da Globo em Mato Grosso. O desligamento do profissional após ele ter mostrado acidentalmente o pênis de um telespectador durante o “Bom Dia MT”, atração que ele apresentava e que também atuava como editor-chefe há apenas dois meses.

O caso ocorreu na manhã da última segunda-feira (20). Durante o noticiário, Belan interagia com os espectadores por do meio do WhatsApp, no número disponibilizado pela emissora. O jornalista respondia algumas dúvidas quando a imagem chegou pelo aplicativo de mensagens.

A foto não chegou a ser carregada no tela e exibida no telão do estúdio, mas era possível ver que era a imagem de um homem nu. Para a direção da TV Centro América, Douglas Belan se desesperou com a situação, quando deveria ter tido mais controle para contornar o ocorrido. Veja o vídeo:

