Governo cancela antecipação de segunda parcela de auxílio emergencial

Motivos para cancelamento do pagamento seriam, segundo Ministério da Cidadania , fatores legais, orçamentários e alto número de requerentes que ainda estão em análise para receber o auxílio emergencial

Após o anúncio feito na segunda-feira pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, de que a segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 seria paga antecipadamente nesta quarta (23), o Ministério da Cidadania informou, em nota, que o governo está impedido legalmente de fazer a adiantar o pagamento.

O pagamento contemplaria os trabalhadores informais e pessoas inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) nascidas em janeiro e fevereiro (veja calendário de pagamentos do auxílio emergencial). Segundo a nota do ministério, o cancelamento se deu por uma recomendação da Controladoria Geral da União (CGU).

O Ministério da Cidadania explicou que, devido ao alto número de trabalhadores informais cadastrados, o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de R$ 32,7 bilhões, já foram transferidos R$ 31,3 bilhões, e ainda serão avaliados cerca de 12 milhões de cadastros para a primeira parcela.

Em função disso, o ministério produziu nesta quarta-feira (22) uma nota técnica e solicitou ao Ministério da Economia a previsão para uma suplementação orçamentaria o mais rápido possível.