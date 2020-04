Gusttavo Lima falou sobre o assunto em sua conta no Twitter

A última live show do cantor sertanejo Gusttavo Lima continua dando o que falar!

Após o Conar abrir uma representação ética contra as suas lives, o embaixador fez um desabado daqueles em suas redes sociais, criticando as pessoas que não ajudam em nada e acabam atrapalhando.

Na madrugada desta quinta-feira, 16, o músico usou a sua conta no Twitter para falar sobre o assunto novamente e causou surpresa ao anunciar o fim das suas lives.

“Acho que o grande segredo da live é tirar o lençol do fantasma. Acho que uma live engessada e politicamente correta não tem graça”, começou o sertanejo. “O bom são as brincadeiras, a vontade, levar alegria alto astral para as pessoas que estão agoniadas nesse momento. Não farei live pra ser censurado”, disparou o cantor.