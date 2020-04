Em entrevista ao repórter Lula Costa, na manhã desta sexta-feira (24), o Major do 6º GBM, Rondinelli, falou sobre o incêndio que atingiu o Mercadinho Santos II, localizado no Centro de Penedo.

Segundo o oficial, uma chamada na madrugada de hoje fez com que viaturas se dirigissem até o local para conter as chamas. Vários homens trabalharam para conter o fogo que, segundo o major, atingiu a parte central do estabelecimento. Ele disse ainda, através da reportagem, que os bombeiros conseguiram prevenir que o fogo não se alastrasse para os prédios vizinhos, ao qual iria ser um prejuízo ainda maior, além do fundo do mercadinho, onde se encontra o estoque, ao qual foi preservado.

Perguntado sobre ausência de hidrantes no local, o mesmo relatou que não atrapalhou a ação do 6º GBM, mas afirmou que a instalação é de responsabilidade da prefeitura e do SAAE. Ele esclareceu que foi feito solicitações, mas avisou que foi informado que existe algum problema para realizar a compra do material.

Foi acionada a Perícia de Incêndio, que está se deslocando para Penedo, onde irá investigar as causas das chamas que atingiram o mercadinho localizado na Pça. Costa e Silva.

Felizmente ninguém ficou ferido. Danos materiais só serão contabilizados após liberação do prédio pelo Corpo de Bombeiros

Da Redação com informações do repórter Lula Costa, da Francês FM Penedo