Inscrições para o BBB 21 começam hoje

Big Brother Brasil 21 pode ser ainda neste ano de 2020

O BBB20 ainda nem terminou e os fãs já estão pensando na próxima edição do programa. Com isso, os telespectadores foram até o Instagram de Boninho, produtor do reality, para fazer algumas perguntas sobre o BBB21 e o comandante do Big Brother Brasil acabou soltando alguns spoilers.

O primeiro é que as inscrições já começam nesta segunda-feira (27) e os vídeos enviados só poderão ser gravados dentro de casa – respeito à quarentena acima de tudo. Além disso, a saudade do Big Brother Brasil pode ser menor do que se imaginava, pois Boninho se animou com a ideia de uma edição já no segundo semestre deste ano e irá levar a ideia aos seus superiores.