KLB fará live nesta sexta-feira(10)

A banda KLB anunciou que irá fazer uma transmissão ao vivo, às 20h da próxima sexta-feira (10), após anos longe dos palcos.

A live, que vai comemorar os 20 anos de carreira do grupo, vai ser transmitida no Youtube, no Instagram e páginas oficiais de Facebook da banda.

Os fãs ficaram em êxtase com a notícia. Muitos mostraram o quanto estavam ansiosos por uma nova apresentação do trio fazendo muitas montagens e brincadeiras elaboradas a respeito do novo show.

Na publicação do perfil oficial do grupo, choveram comentários. “A melhor notícia da quarentena”, disse um rapaz. “Melhor live da vida”, disse uma jovem.