Moraes Moreira morre no Rio de Janeiro aos 72 anos

Moraes Moreira, cantor baiano de 72 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pelo jornal O Tempo, em contato com a assessoria do cantor. A causa da morte ainda é desconhecida.

Eduardo Moraes, irmão do cantor, falou sobre o ocorrido em entrevista ao G1: “A gente não sabe direito o que ocorreu. Nem eu, nem as irmãs sabemos”.

O corpo do cantor baiano foi encontrado nesta manhã no apartamento em que ele morava na Gávea, no Rio de Janeiro. O artista vivia sozinho, segundo o irmão.

Moraes Moreira é considerado como um dos mais importantes artistas da música brasileira, sendo autor de canções marcantes, como ‘Sintonia’, ‘Lindo Balão Azul, ‘Desabafo e Desafio’, ‘Pombo Correio’, entre outras. Ele também fazia grande sucesso no período do Carnaval, principalmente em Salvador, na Bahia.

Fonte: Isto É