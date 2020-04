O Prefeito de Penedo, Marcius Beltrão fará uma live em seu instagram e fan page para falar sobre a situação do Concurso Público da Prefeitura de Penedo. O gestor terá uma reunião com membros da COPEVE/UFAL e em seguida, assim que for finalizada a reunião, iniciará a transmissão ao vivo sobre o Concurso da Prefeitura de Penedo.

Devido ao estado de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), algumas pessoas que se inscreveram para a seleção, estão com algumas dúvidas sobre a realização das provas.

Veja também: Live solidária em Penedo arrecadará alimentos para famílias carentes da cidade

Nesse sentido, Marcius Beltrão irá explicar como tudo vai ocorrer e de uma certa forma sanar dúvidas dos internautas que poderão fazer perguntas através do chat.

A live será nesta quarta-feira, 15 de abril, a partir das 15h e será exibida no instagram.com/marciusbeltrao e facebook.com/marciusbeltrao .

Da Redação