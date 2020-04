Primeiro-ministro Boris Johnson é levado para UTI

O premiê britânico Boris Johnson, 55, que contraiu coronavírus em março, foi levado para uma unidade de tratamento intensivo do hospital St. Thomas, em Londres, nesta segunda-feira.

Porta-vozes do Governo informaram que a situação do mandatário se deteriorou ao longo do dia. “Durante esta tarde as condições de saúde do primeiro-ministro pioraram, e seguindo conselhos de sua equipe médica ele foi transferios para uma ala de cuidados intensivos do hospital”, disseram assessores.

O ministro de Relações Exteriores, Dominic Raab, irá despachar em seu nome caso necessário, informou a BBC.

Fonte: MSN