Sikêra Jr., apresentador do ‘Alerta Nacional’ da RedeTV!, está com coronavírus. Segundo o radialista Ronaldo Tiradentes disse em seu programa de rádio no Amazonas, onde mora Sikêra, o apresentador está com os dois pulmões comprometidos por conta da covid-19.

O apresentador está afastado de seu programa, o ‘Alerta Nacional’, desde o último dia 22, quando passou mal ao vivo e precisou ser substituído às pressas por uma repórter da emissora.

Sikêra Jr. é bolsonarista convicto e adota a mesma postura do presidente ao minimizar o coronavírus e defender o fim do isolamento social. Ele já chegou a fazer piadas com a pandemia.

Afastado da Rede TV!

O jornalista está afastado desde o último dia 23, quando passou mal enquanto apresentava o programa Alerta Nacional e foi ser substituído às pressas. À época, a decisão foi tomada pela cúpula da TV A Crítica, emissora responsável por produzir o programa.

Aos 53 anos, o apresentador faz parte de incontáveis grupos de risco de alta contaminação da covid-19. Dentre eles, destaca-se o fato de que ele é cardíaco e que já sofreu um infarto há alguns anos.

Em São Paulo, a direção da RedeTV! viu o afastamento dele com preocupação. A cúpula do canal acredita que o grande chamariz do Alerta Nacional é o apresentador. Após a suspensão, jornalístico está sendo comandado por Mayara Rocha e Emanoel Cardoso.

Fonte: Correio24horas