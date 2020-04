Foi de embrulhar o estômago a fala infeliz de Rodrigo Branco, ex-diretor de TV, durante uma live, em março. Ele debochou de Thelma Assis e a chamou de “negra coitada”. Preta, adotada e periférica, a “coitada” derrotou o elenco de famosos e agora é milionária e campeã do BBB20. Além de ajudar a Globo a reparar a história do reality, a médica paulistana silenciou este e diversos outros Rodrigos deflagrados com discursos racistas ao longo da temporada.

A “coitada” nunca se vitimizou no BBB20. Avisou no início do jogo que Beyoncé era a única capaz de intimidá-la e não cantou derrota ao se deparar com os famosos –com seus milhões de seguidores– escalados para o jogo.

Não silenciou quando se sentiu prejudicada pelo egoísmo e machismo de Lucas Gallina, a quem, aos berros, classificou como “macho escroto” e, em seguida, profetizou sua eliminação.

Dobrou a língua de Guilherme Napolitano, Victor Hugo Teixeira e Daniel Lenhardt, que a classificaram como planta do BBB20. O psicólogo, em tom de deboche em uma entrevista, afirmou que a médica não teria condições de vencer o reality show. Por se tratar do participante mais rejeitado pelo público, a fala foi ignorada pelo público.

Escancarou para Marcela Mc Gowan, a “fada sensata” da temporada, que lhe faltou sensatez ao colocar em prática a tal da sororidade, premissa do discurso feminista, bandeira que ela diz levantar. Ao ver a amiga em uma condição de abandono no jogo, ela nada fez. E ainda saiu em defesa de seu ex-namorado, o caótico Daniel, quando ele a colocou no castigo do monstro em uma situação de completo desprezo.

Este episódio foi a virada de Thelma no jogo. Antes ofuscada na edição pelas loiras “vetezeiras” da comunidade hippie, ela rompeu a aliança com o grupo que não a protegia e se aliou a quem a tratava de igual para igual. E viu uma a uma de suas ex-amigas caírem em desgraça no reality show.

Thelma Assim fez até mesmo Tiago Leifert dobrar a própria língua. No paredão contra Flayslane, seu maior desafeto no jogo, a médica ouviu do apresentador que ela estava perdida no jogo por ter entrado numa discussão infinita e sem sentido. No fundo, as falas da campeã do BBB20 sempre estiveram carregadas de mensagens fortes. O pupilo de Boninho é que não estava atento o suficiente na força desta mulher.

Leifert, inclusive, adulou muito pouco Thelma Assis ao longo do BBB20. Reservou para a grande final seus melhores elogios. Até chorou com o resultado, dizendo que era o mais justo para a história do programa. Talvez tenha se arrependido por defender ferrenhamente Paula von Sperling ao longo do BBB19, a vencedora mais controversa de todas as edições.

De Paula para Thelma, o Big Brother Brasil ressuscitou moralmente. Não é premissa do reality canonizar novos santos. Mas é importante para a sociedade, tendo em vista o enorme impacto que ele causa na vida dos brasileiros, ver personagens como os do BBB20 serem retratados. O ano passado foi um erro na biografia do programa. E a “negra coitada” ajudou a Globo a reparar a sua própria história.

Fonte: Notícias da TV