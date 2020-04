Apresentador do BBB até comentou em programas anteriores ao ser questionado por brothers se ele tinha filhos “Só tenho sobrinhos, mas considero como meus filhos”.

O apresentador Tiago Leifert vai ser papai. A revelação foi feita pela esposa do jornalista, Daiana Garbin, no Instagram. O primeiro filho do casal será uma menina.

Com vídeo de encerramento do BBB 20, ontem, a esposa rasgou elogios ao marido e falou publicamente pela primeira vez que espera uma menina.

Em uma das exibições do programa, os brothers comentavam sobre a vida pessoal do apresentador, especificamente se ele tinha filhos ou não. Tiago fez questão de comentar isso, afirmando que só tinha sobrinhos, mas que os amava como filhos.