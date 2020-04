Verdade ou Mentira que Cacau Show doa ovo de páscoa?

Está circulando em grupos de Whatsapp onde afirma que a Cacau Show está dando ovos páscoa? Será verdade ou Mentira?

As mensagens que circulam são mais ou menos assim:

Páscoa solidária Nestlé as maiores redes de supermercados do Brasil cancelaram seus pedidos de ovos de Páscoa devido a está grande pandemia, para não perder os ovos que já estavam prontos Nestlé está doando todo seu estoque está semana. Peça o seu aqui! [link malicioso] Obaa, a Cacau Show vai salvar nossa Páscoa!! Eles tão dando e entregando mais de 5000 ovos de páscoa 🥚 🥚 Corre e garante o seu: [link malicioso]

Um golpe que circula no WhatsApp nos últimos dias alega que a Cacau Show está doando chocolate para a Páscoa 2020. A mensagem menciona 5 mil supostos ovos de Páscoa grátis e traz um link malicioso para resgatar o prêmio. Outro texto falso sugere que a Nestlé também vai disponibilizar seus ovos de forma gratuita. Juntos, os golpes já atingiram mais de 560 mil usuários em três dias de circulação.

Mas será verdade ou mentira?

As correntes são falsas e os links maliciosos têm o objetivo de roubar dados pessoais e financeiros dos usuários ou direcioná-los a páginas com publicidade excessiva, de acordo com Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe. A Nestlé publicou nota declarando que a promoção é falsa.

De acordo com Simoni, datas festivas como a Páscoa costumam ser utilizadas por cibercriminosos para fazer vítimas. “Eles utilizam uma mecânica fácil que solicita às vítimas que respondam algumas questões simples como ‘qual tipo de chocolate prefere’ e ‘já comprou em nossas lojas nos últimos 3 meses’, e por fim pedem o compartilhamento do link malicioso com no mínimo 15 contatos do WhatsApp para garantir o recebimento do prêmio”, explica o diretor do dfndr lab.

CONCLUSÃO

Não, isso é fake news! A Cacau Show não está dando ovos de páscoa através de links em grupos de Whatsapp. Criminosos estão usando isso para clonar Whatsapp através da solicitação do código de segurança. Não caiam nessa.