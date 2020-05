Babu interpretará Maguila em filme que contará com narração de Luciano do Valle

Quando recebeu o convite para estrelar a cinebiografia de Maguila, depois de viver Tim Maia, o “paizão” Babu Santana deu uma resposta tão ligeira quanto os jabs de esquerda do ex-campeão dos pesos pesados. O projeto do filme, intitulado “Welcome Maguila”, existe há nove anos e vem sendo tocado pelo produtor Josmar Bueno Junior, filho do boxeador Josmar Bueno e amigo próximo de Maguila. O longa deve estrear em 2022 ou 2023, reunindo histórias conhecidas e surpresas de uma das mais carismáticas figuras do esporte brasileiro.

Como será o filme?

Segundo o UOL apurou, a trama será uma superprodução, com toques dramáticos e também passagens polêmicas, assim como “Tim Maia” e “10 Segundos para Vencer”, cinebiografia de Éder Jofre. Vai acompanhar desde a infância humilde do personagem, em Aracaju (SE), que será mostrada em flashbacks, até a consagração nos ringues paulistas nos anos 1980.

Fonte: Notícias da TV