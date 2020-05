Carro roubado com placa de Penedo é abandonado na Colina do Oiteiro

Polícia acredita que criminosos foram intimidados com a operação integrada realizada nesta manhã de quinta-feira, 28

Na manhã desta quinta, 28, policiais do 11º BPM receberam uma denúncia que um veículo, VW/GOL 1.0 GIV – 2011/2012, com placa OHB-5780 (Penedo-AL), estaria abandonado nas imediações da Colina do Oiteiro, no bairro Senhor do Bonfim, em Penedo.

Nesta última quarta-feira, proprietário do automóvel divulgava em grupos de WhatsApp, a ocorrência do crime, pedindo a todos ajuda para quem pudesse encontra-lo.

Chegando no local, os militares constataram que se tratava do veículo roubado, e imediatamente fizeram o recolhimento do Gol, encaminhando o mesmo para Delegacia Regional de Penedo e contactando o proprietário.

A polícia acredita que devido a movimentação policial ocorrida na manhã desta quinta, com a operação ‘PENEDO SEGURO’, os criminosos abandonaram o carro com medo de serem presos pelos policiais.

Da Redação com informações do 11º BPM