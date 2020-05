Causa da morte de Flávio Migliaccio foi suicídio, segundo PM

O boletim de ocorrência do 35º Batalhão de Polícia Militar de Rio Bonito relata que o ator teria tirado a própria vida

O boletim de ocorrência registrado no 35º Batalhão de Polícia Militar de Rio Bonito, no Rio de Janeiro, indica que o ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, cometeu suicídio. O corpo dele foi achado, nesta segunda-feira (04/05), pelo caseiro do sítio, localizado na Serra do Sambê.

Segundo o boletim de ocorrência, o ator teria sido encontrado pelo caseiro já morto e a cena do crime indicaria o cometimento de suicídio.

Flávio Migliaccio é um dos mais importantes nomes da televisão brasileiras. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e enterro do ator.

com Metrópole