Chuva de granizo com formato de coronavírus assusta moradores

Uma chuva de granizo com formato de coronavírus assustou moradores de Montemorelos, no México, e acabou recebendo o nome inusitado de ‘Covid-izo‘.

De acordo com o jornal El Heraldo de México, o fenômeno foi registrado neste sábado (16).

Logo depois da chuva, populares perceberam que os pedaços de gelo tinham o formato parecido com o coronavírus, e possuíam “espinhos” – os mesmos vistos nas representações gráficas do vírus.

Apesar do pânico causado, pedras de gelo nesse formato não são incomuns durante esse tipo de precipitação atmosférica.

Em entrevista ao site de notícias mexicano 20minutos, o meteorologista José Miguel Viñas explicou que o granizo inicialmente possui formato esférico.

“em tempestades mais fortes, as colisões entre as esferas fazem com que muitas se fundam, se esmaguem e formem bordas no gelo”, concluiu o especialista.

